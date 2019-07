Mail truffa, denuncia Confartigianato

(ANSA) - CAGLIARI, 25 LUG - Confartigianato Imprese Sardegna lancia l'allarme per quelle che definisce "mail truffa che, da qualche giorno, stanno arrivando alle imprese artigiane dell'Isola attraverso la posta elettronica". Un vero e proprio "bombardamento" con un mittente "falsificato e spacciato per l'Agenzia delle Entrate, Equitalia o una fantomatica Gestione Aziende con lavoratori dipendenti". Le comunicazioni richiedono il pagamento, anche di migliaia di euro, per posizioni contributive non meglio specificate.

"Stiamo ricevendo decine e decine di segnalazioni - commenta Antonio Matzutzi, presidente regionale di Confartigianato - e purtroppo qualcuno ci è già cascato, credendo fosse una normale comunicazione degli Enti Previdenziali invece sono truffatori che vogliono solo rubare i soldi. Il nostro consiglio è di verificare l'esatta provenienza delle comunicazioni - conclude - e di non aprire gli allegati che possono nascondere programmi virus che bloccano l'accesso ai propri dati e la normale funzionalità del computer".