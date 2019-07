Poetto di Quartu, dopo le aggressioni l’allarme: “Quartu città turistica? Prima la sicurezza”. Scarsa illuminazione, aggressioni, atti vandalici, commercio ambulante non regolamentato, botellon e sporcizia, con attività commerciali che da sole non possono contrastare tutto questo.

L’emergenza Poetto a Quartu nell’interrogazione firmata dalle consigliere Valeria Piras, Marcella Marini e Chiara Piu: “Vorremmo che in aula si trovassero delle soluzioni che rendano migliore il nostro bellissimo Lungomare.

Quartu giustamente ambisce ad essere una vera città turistica e credo che questo possa nascere solo partendo dal decoro, dalla sicurezza e dalla reale fruibilità di un luogo”.

