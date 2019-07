I Commissari della Regione nei Comuni ed enti locali che non hanno approvato il bilancio 2018 è il tema dell’interrogazione presentata dal gruppo consiliare dei Progressisti, a prima firma, dal Consigliere Regionale, Vice presidente della I Commissione, Diego Loi in seguito al decreto firmato dall’assessore regionale agli Enti locali Quirico Sanna per il commissariamento di 28 amministrazioni tra Comuni ed Unioni dei Comuni per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Bilanci e Comuni commissariati: Loi contesta in Regione “L’assessore non tiene conto delle reali difficoltà di sindaci e amministrazioni locali”

“Il provvedimento dell’Assessore è giustificabile solo nella misura in cui è chiara l’inerzia della Giunta per problemi di natura politica piuttosto che per ragioni di carattere tecnico contingenti bene interpretabili con il buon senso. Gli enti locali e soprattutto i piccoli comuni stanno attraversando numerose difficoltà gestionali e finanziarie dovute alla carenza e turn over del personale e a un carico di lavoro che a volte non permette di rispettare le scadenze”.

Commenta il Vice Presidente della I Commissione Loi: “Risulta pertanto incomprensibile la presa di posizione dell’Assessore Sanna che di fatto non tiene conto delle reali difficoltà che ogni giorno devono affrontare i Sindaci e amministratori locali, che rischia di indebolire gli organi politici, non risolve il problema tecnico della redazione dei rendiconti finanziari e crea ulteriori costi per le casse degli enti medesimi costretti a sostenere gli oneri derivanti dal commissariamento”.

Giovedì, 25 luglio 2019

L'articolo Bilanci e Comuni commissariati: Loi contesta in Regione sembra essere il primo su LinkOristano.it.