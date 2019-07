A Torre Grande la sfida tra i dieci migliori pugili della Sardegna 

A Torre Grande la sfida tra i dieci migliori guantoni della Sardegna Torna la manifestazione “Sunday Night of Boxing”

Torna, per il quarto anno consecutivo, la manifestazione pugilistica “Sunday Night of Boxing”. L’evento è previsto per domenica 28 luglio, dalle 20, nella piazza della Torre della Marina di Torregrande.

La manifestazione sportiva è organizzata dalla palestra di pugilato oristanese Asd Corner Gym Boxe e dal suo tecnico Marcello Loi, con il patrocinio del Comune di Oristano.

Dieci incontri tra i migliori pugili dilettanti della Sardegna provenienti dalle palestre di Oristano, Porto Torres, Cagliari, Carbonia, Sarroch, San Sperate, Decimomannu, Quartu Sant’Elena e Villacidro.

