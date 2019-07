I “tetraplegici e paraplegici fanno riabilitazione dentro dei magazzini” all’ospedale Marino? Così è stato dichiarato dal sindacato Fials, attraverso il suo segretario provinciale Paolo Cugliara, con una nota scritta. Ma dall’Unità Spinale del presidio ospedaliero arriva una secca smentita. A farla è la dottoressa Giuliana Campus, responsabile proprio dell’Unità Spinale dell’ospedale “affacciato” sul Poetto. Nella lettera inviata alla nostra redazione, la Campus scrive che la notizia “mette in cattiva luce sia il lavoro degli operatori dell’Unità Spinale Unipolare del presidio – unico centro di riferimento regionale per le lesioni al midollo spinale – che l’immagine dell’ATS Sardegna. I citati fisioterapisti riferiscono infatti, con una nota firmata e indirizzata alla Direzione aziendale, di non aver mai incontrato il signore di cui si parla nell’articolo nè di aver rilasciato le dichiarazioni cui si fa riferimento nel pezzo, prendendo così le distanze da quanto scritto e diffuso”. Ancora: “Riguardo al riferimento alle palestre in cui i pazienti eseguono gli esercizi, si precisa che le stesse sono adeguate alle attività che vi vengono svolte.

L'articolo “All’ospedale Marino di Cagliari le palestre per la fisioterapia sono adeguate alle attività svolte, nessun caos” proviene da Casteddu On line.