Roberto Zanda “Massiccione” testimonial della Sagra del surf

La manifestazione in programma nella marina di San Vero Milis

Roberto Zanda, detto ‘Massiccione’, l’ultra maratoneta sardo conosciuto in tutto il mondo per le sue sfide più estreme e la sua tempra, sarà testimonial d’eccezione della terza edizione della Sagra del surf, in programma il 5 e 6 ottobre prossimi nella marina di San Vero Milis.

“Non mollare mai, costi quel che costi, nonostante tutte le trappole che troverete nel corso della vostra vita!”: questo è il messaggio che Roberto Zanda, per tutti ‘Massiccione’, porterà al giovane pubblico della Sagra del surf 2019.

Partito nel 2018 per una delle gare più dure al mondo – la Yukon Arctic Ultra (480 km nelle nevi a meno di 50 gradi sottozero) – ‘Massiccione’ si ritrova al terzo posto quando qualcosa nell’organizzazione va storto e lui si perde tra i ghiacci, e prima che venga ritrovato rischia di morire per ipotermia. Camminerà con mani e piedi nudi per 14 ore, ma tornato in Italia dovranno amputargli le gambe, metà della mano sinistra e tutta la mano destra.

La storia di ‘Massiccione’ è raccontata nel libro ‘La Vita Oltre’ (edito da Baldini+Castoldi e scritto da Zanda insieme a Salvatore Vitellino), che sarà presentato alla Sagra del surf: ma la sua storia, di forza e tenacia, è molto più di un racconto legato alla tragica vicenda di un sopravvissuto. È la storia di una vita ‘oltre’, oltre i propri limiti, del corpo e della mente, ed è soprattutto la storia di una vera, grande, sfida…forse la sfida più estrema che si sia mai trovato ad affrontare: rinascere.