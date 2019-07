Selargius, un memorial di calcio in ricordo di Stefano “Nanny” Loi: “Sei sempre nei nostri cuori”

È il secondo memorial di calcio in ricordo di Stefano “Nanny” Loi, il selargino – ma residente da anni a Quartucciu – morto a gennaio 2018 a causa di un bruttissimo male, un tumore al fegato. I suoi amici più stretti, per il due agosto prossimo, hanno organizzato l’evento sportivo a sfondo benefico nei campi della Futura Sales di Selargius. Loi, idraulico di professione, è stato anche dirigente sportivo e, nel tempo libero, giocava a calcio con il ruolo di portiere. “La quota per chi vuole giocare sarà di 25 euro oppure 18 euro per chi non giocherà. Ovviamente sono ben accette anche le donazioni libere”, si legge nella pagina ufficiale Facebook dell’evento. “Tolte le spese vive, il ricavato verrà dato in beneficenza all’associazione Sos Quartu”.