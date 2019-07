Settimo San Pietro, concerto degli Andhira e laboratorio di cori polifonici

Danza, musica, arte circense, teatro fisico, laboratori, spettacoli. Il progetto di residenza “Interconnessioni” curato da Simonetta Pusceddu a Settimo San Pietro (CA) vedrà venerdì 26 luglio nella cornice suggestiva cornice della corte di Casa Dessy alle ore 21.00 il concerto del quartetto Andhira con interventi acustici nei diversi spazi della corte e finale nella sala interna “Granaio”. Luca Nulchis (pianoforte, armonium, voce), Elena Nulchis (voce e armonium), Egidiana Carta (voce e flauto), Elisa Zedda (voce) proporranno un repertorio di musica popolare slegato dai confini di un genere musicale specifico ma che si sviluppa su un ricco territorio sonoro dalle svariate forme e colori, passando per le tradizioni classiche e popolari, tra richiami alla Sardegna e ai confini mediterranei, ed evocazioni di affascinanti storie e ambientazioni, reali o immaginarie. Dalle 19.00 alle 20.00 si terrà l’incontro-laboratorio pratico “Canti Sociali” con gli abitanti di Settimo e gli artisti coinvolti in residenza sul tema “cantare a più voci”, un percorso di cori polifonici condotto dal maestro Luca Nulchis in cui i partecipanti diverranno attori e spettatori. Con la presenza del Coro di Canti Popolari della Scuola Civica di Musica di Sinnai e la direzione del maestro Luca Nulchis e Barbara Mostallino. Interconnessioni è organizzato in tandem con il Comune. Giunto al suo secondo anno di attività ritorna ad animare la cittadina di “Septimo ab urbe lapide” con i progetti di residenza degli artisti provenienti dalla Spagna, dalla Germania, dalla Francia, dalla penisola e da diverse parti della Sardegna. Un cantiere creativo a cielo aperto tra i luoghi storici del territorio.

