Paura nella notte sulla statale per Costa Rei, auto in corsa prende fuoco: illeso il conducente

Incendio di un’autovettura in transito a Muravera, le fiamme si propagano anche alla vegetazione sulla strada statale che porta a Costa Rei.



Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito sono intervenuti intorno alle 2:15 di questa notte per un incendio che ha colpito un’auto in transito sulla statale che porta a Costa Rei. I vigili con l’ausilio di un’autopompa e di un fuoristrada hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

Le fiamme si sono sviluppate mentre il veicolo era in transito, il conducente si è accorto in tempo e ha fermato l’auto allontanandosi e chiamando il numero di Emergenza 115.

Le probabili cause, forse un corto circuito di parti elettriche o un surriscaldamento di parti meccaniche, sono ancora in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri per quanto di loro competenza.

Fonte: Casteddu On Line