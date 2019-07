Auto esce di strada e si ribalta sulla Ss 125, c’è un ferito

Incidente stradale alle prime luci dell’alba sullo svincolo che dalla SS 125 porta a Olia Speciosa.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 6:40 per un incidente stradale nello svincolo che dalla SS 125 porta a Olia Speciosa: un auto per cause ancora da accertare è uscita di strada. Un ferito è stato affidato ai soccorritori inviati dal servizio di Emergenza del 118.

Sul posto la squadra di Pronto intervento “8A” del distaccamento di San Vito per soccorrere il conducente e mettere in sicurezza il veicolo e la sede.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

