Cagliari, pugno duro di Truzzu contro i fracassoni della notte: “Ecco com’è adesso piazza Sant’Eulalia”

Uno dei regni di quella “movida fracassona” diventata, negli anni, una “maledizione” per alcuni residenti della Marina, cambia volto. Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu pubblica una foto sul sul profilo ufficiale di Facebook con la piazza Sant’Eulalia alla Marina, in una notte di metà luglio, totalmente vuota e silenziosa: “Da un paio di giorni in città è iniziata un’azione di recupero del decoro urbano e di contrasto all’abusivismo. Questa è piazza Sant’Eulalia ora, grazie al lavoro della polizia Municipale, dei carabinieri, della polizia di Stato e della Guardia di Finanza”.

La “stretta” contro il rumore e il caos da parte di Truzzu arriva a poche ore dai servizi realizzati da Casteddu Online incentrati proprio sulle lamentele di una parte di chi abita nello storico rione portuale. Il comitato anti-rumore aveva infatti chiesto un cambio di rotta al nuovo primo cittadino di Cagliari.

