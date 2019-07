Incidente in via san Paolo a Cagliari, è una 22enne la ferita grave portata all’ospedale

Una ragazza portata a sirene spiegate all’ospedale, la sua Volkswagen presa in pieno da un autocarro guidato da un 45enne che stava svoltando in via Mincio. Tutti i dettagli

Incidente stradale con feriti in tarda serata.

Un autocarro iveco 35 condotto da un 45enne, percorreva la via Campo Scipione in direzione via S.Paolo. In corrispondenza con la via Mincio effettuava manovra di svolta a sinistra, scontrandosi con l’autovettuta VW Golf condotta da una 22enne che percorreva la via S.Paolo in direzione via Capo Scipione. La conducente della VW veniva soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al P.S. dell’ospedale Brotzu con codice rosso.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

