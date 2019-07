Sono un ventitreenne e un venticinquenne di Cagliari i due feriti nell’incidente avvenuto nel Largo Gennari. I giovani erano a bordo di una Fiat quando, dopo aver attraversato col verde il semaforo alla fine di via dei Conversi, sono stati colpiti dall’Audi guidata da una 45enne di Cagliati. L’impatto non è stato leggero, tanto che la Fiat si è ribaltata. I due ragazzi sono stati tirati fuori dall’auto e trasportati all’ospedale Marino in codice giallo. Illesa la guidatrice dell’Audi: a bordo dell’auto c’era anche la figlia.

Sul posto, oltre a due ambulanze, anche i Vigili del fuoco. Rilievi a cura della polizia Municipale.

L'articolo Cagliari, “brucia” il rosso e colpisce un’auto che si ribalta: due feriti nel Largo Gennari proviene da Casteddu On line.