Guerra alla zanzara tigre a Cagliari, domani disinfestazione a Sant’Elia: “Tutti dentro casa con le finestre chiuse”

Disinfestazione contro la zanzara tigre. Nell’ambito degli interventi a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di “insetti vettori”, in particolare della zanzara tigre e della zanzara Culex spp, domani giovedì 25 luglio avrà luogo la disinfestazione nell’area della struttura religiosa di Borgo Sant’Elia 1 )(l’orario dell’intervento non è stato comunicato).

Ecco le raccomandazioni per tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e ricreative, sportive e in generale tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di spazi all’aperto nella zona: durante il trattamento devono restare al chiuso con le finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento del ricambio d’aria e tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere le cucce con teli di plastica, stesso trattamento per orti e piante. Dopo il trattamento dovranno pulire con guanti lavabili, mobili e oggetti e giocattoli rimasti all’esterno. In caso di contattato con insetticida lavare la parte interessata con abbondante acqua e sapone

