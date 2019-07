Tuvixeddu, via Monte Grappa: “un pino è stato reciso di netto”. La foto è stata scattata da una residente della zona. “E’ stato reciso di netto in via monte grappa nel quartiere di Tuvixeddu un pino, probabilmente secolare, e si apprestano a tagliare quello affianco. Sul luogo sono arrivati i vigili e i lavori per oggi si sono fermati. Probabilmente è un lavoro organizzato dal Comune perché c’è affisso un avviso. L’albero era stabile, era alto una ventina di metri, e costituiva una delle pochissime zone verdi del quartiere. Ennesimo esempio di potatura selvaggia”, denuncia la lettrice.

L'articolo Cagliari, giù il pino storico di via Monte Grappa: residenti di Tuvixeddu in rivolta proviene da Casteddu On line.