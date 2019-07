Morta la tartaruga prigioniera della plastica e liberata da un bambino L’animale era in cura a Oristano in un centro specializzato

È morto Gabriele, l’esemplare di tartaruga marina salvato ieri da un bambino che l’aveva notato sulla spiaggia di Villaputzu (Sud Sardegna) e al quale era stato dato il nome del piccolo soccorritore. La ‘caretta caretta’ era stata sottoposta a un intervento chirurgico per l’estrazione di un amo che aveva ingoiato, ma stamattina non è e riuscita a superare una crisi dovuta a un groviglio di lenza e plastica. Il materiale che l’animale aveva ingerito ha provocato un’occlusione intestinale che ha causato un’infezione mortale. Il decesso è sopraggiunto prima che i veterinari del CreS (Centro di recupero del Sinis) di Oristano, potessero intervenire con un altro intervento chirurgico.

Il piccolo Gabriele ieri aveva segnalato la presenza della ‘caretta caretta’ ai genitori, che avevano chiamato il numero di emergenza ambientale 1515 del corpo forestale. Gli uomini della stazione forestale di Muravera, accorsi sul posto, avevano liberato la tartaruga dai rifiuti di plastica: l’esemplare era anche ferito da un amo che le era rimasto conficcato in bocca. I biologi e i veterinari della Rete regionale di conservazione della fauna marina avevano poi preso in carico la ‘caretta caretta’, un esemplare di circa 3 anni, vittima della contaminazione da plastica. Questo tipo di tartaruga marina è messa in pericolo dall’inquinamento del mare e, in particolare, dalla presenza di rifiuti di film di plastica: l’animale è attratto da questi materiali poiché li confonde coi banchi di meduse che sono il suo alimento principale. (Agi)

Mercoledì, 24 luglio 2019

