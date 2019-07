La giornata d’oro del nuoto italiano: l’impresa di Pellegrini e Paltrinieri

Una giornata storica per l’Italia quella dei mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. Gregorio Paltrinieri, negli 800 metri stile libero, e Federica Pellegrini, nei 200 metri stile libero, hanno conquistato la medaglia più preziosa dando lustra alla spedizione della nazionale italiana in Oriente e aggiungendosi all’impresa di ieri di Simona Quadarella. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

