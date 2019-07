Cagliari, topi “di casa” a San Michele: “Gironzolano tra i rifiuti, non sappiamo cosa dobbiamo fare”

Ratti belli grossi in giro per le strade del rione popolare cagliaritano di San Michele. Stavolta, complice l’arrivo dell’estate, i residenti sono esasperati: “In via Col di lana ormai siamo invasi, non sappiamo cosa dobbiamo fare”, chiede Marco Busonera, uno degli abitanti di un palazzo a poca distanza da alcuni sacchi di rifiuti abbandonati. “Chiunque può venire a vedere i tanti topi che ci sono con i propri occhi”. Il filmato vale più di mile parole: ratti che scorrazzano ovunque, per la disperazione di chi vive nelle stradine più “antiche” del quartiere.

