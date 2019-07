Sud Sardegna, gran caldo ma domenica arriva il maestrale: crollano le temperature, rischio temporali.

Le previsioni aggiornate dei bravissimi esperti di Meteo Sardegna: “Possiamo parlare a tutti gli effetti di ondata di caldo, ondata di caldo che andrà avanti sino alla giornata di venerdì con punte di temperatura massima che potranno agevolmente raggiungere quota 37-38°C in diverse località della Sardegna. Non solo, localmente potrebbe cedere la soglia dei 40°C, anche perché la presenza di alti tassi di umidità farà sì che le temperature percepite risultino più elevate di quelle realmente registrate dai termometri.

Non si starà bene neppure la notte, visto e considerato che le minime potranno superare diffusamente quota 25°C. Umidità che si farà sentire di più lungo le coste e le brezze diurne non saranno così rinfrescanti come in altri periodi dell’Estate. Tenete conto che il mare sta raggiungendo le temperature più alte dell’anno.

Per un cambiamento si dovrà attendere sabato, allorquando l’avvicinamento di una perturbazione atlantica dovrebbe innescare il Maestrale. Maestrale che inizialmente dirotterà il caldo verso est e verso la Sardegna meridionale, ma che domenica potrebbe associarsi al transito di un fronte instabile con conseguente crollo delle temperature e rischio temporali”. Aggiornamenti costanti sul sito www.meteosardegna.it.

