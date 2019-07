Da almeno due settimane il laghetto artificiale all’interno del Parco della Musica di Cagliari è totalmente prosciugato. Nemmeno una goccia d’acqua nel maxi vascone, e il motivo – stando a fonti interne alla cooperativa che gestisce la manutenzione e il verde del parco – sarebbe legato a un guasto che ha colpito i motori che azionano il sistema di pompaggio sotterraneo. Risultato: niente acqua e niente giochi d’acqua nell’area davanti ai bagni e al bistrot. E le lamentele, tra i tantissimi frequentatori del parco, fioccano: “Il laghetto è un simbolo del parco, le sere d’estate è bellissimo poter andare la sera e godere di un po’ di fresco. Adesso, come faremo? È un problema anche per gli animali, le papere e i gabbiani sono scomparsi perchè non possono più rinfrescarsi o dissetarsi”, scrive alla nostra redazione Stefania S., 52enne cagliaritana e frequentatrice del Parco della Musica.

I titolari del bistrot non sanno fare previsioni sulla riparazione del guasto: “Confidiamo che chi di dovere sistemi tutto in breve tempo, tra pochi giorni sarà agosto e molti andranno in ferie”, spiegano da dietro il bancone del locale.

L'articolo Cagliari, motori dell’acqua ko: estate a secco per il laghetto del Parco della Musica proviene da Casteddu On line.