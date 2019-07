Addio Mimmo Prazzoli, ci lascia a soli 50 anni: “Eri la nostra roccia, eri venuto in Sardegna per amore…sarai indomenticabile”

Caro Mimmo, da quando sei andato via, in quel caldo pomeriggio del 13 luglio hai lasciato un vuoto incolmabile dentro di noi…La tua mancanza si sente giorno per giorno, i telefoni non squillano più, non ricevono i messaggini di buon giorno e buona notte .. un piccolo gesto quotidiano che ti rendeva speciale e ci facevi capire quanto ci volevi bene… Ricorderemo sempre quell’omone speciale, sempre disponibile e sorridente, “la nostra roccia” che ci voleva bene e mai si tirava indietro. Eri un manovale amato e stimato, le tue mani forti e il tuo carattere unico e speciale ti hanno reso per tutti noi una persona unica per sempre. Non sarà stato facile per te lasciare la tua terra, la tua Puglia, ma l’hai fatto per amore, per la tua bellissima moglie, che prematuramente ci ha lasciati. Ti faceva star male, sempre, non averla più accanto.. Ma tu avevi i tuoi figli che amavi tanto: Antonio e Veronica e tutti noi! Non eri solo un amico, eri un parente! Addio Mimmo, veglia su di noi, che siamo rimasti qui senza di te .. ti ricordiamo per sempre con amore e con grande affetto. Non ti dimenticheremo mai! Addio a Domenico Prazzoli, nato il 16 / 01/1969, morto il 13/ 07/2019, abitava a Monserrato.

Con affetto i tuoi cari amici del cuore Cinzia

, Gianni, Sandro B. e Sandro M., Gigi, Daniela e Giorgio, Alberto, Daniele, Mamadou, Lella.

Fonte: Casteddu On Line