Il grande cuore di Gabriele non è bastato, è morta la tartaruga marina salvata dalla plastica a Villaputzu

Un mix letale di lenza e plastica nello stomaco: così è morta, a causa di blocco intestinale al quale ha fatto seguito un’infezione, la tartaruga Caretta Caretta recuperata nel litorale tra Villaputzu e Muravera. È stato un bambino, Gabriele, a notare l’animale in difficoltà e, con l’aiuto dei genitori, aveva avvisato il Corpo Forestale. Troppi, però, i “rifiuti” presenti dentro il corpo della tartaruga: nonostante avesse superato l’intervento chirurgico per l’estrazione dell’amo, questa mattina non è riuscita a superare una crisi dovuta ad un groviglio di lenza e plastica che ne ha determinato l’occlusione intestinale, provocando un’infezione che ne ha poi determinato la morte.