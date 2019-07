Colori, suoni e tradizioni da tre continenti, con gruppi folk provenienti da Bolivia, Romania, Ecuador, Kazakistan e Sardegna. Parte giovedì 25 luglio da Maracalagonis la 43a edizione di “Is Pariglias”, lo storico festival delle danze identitarie organizzato dall’associazione culturale “Città di Assemini”. L’appuntamento è a partire dalle 21.30 è tra Piazza Chiesa e via Giovanni XXIII, per la prima di cinque serate che fino a lunedì 29 coinvolgeranno altrettanti comuni. Dopo Maracalagonis, la carovana folk di Is Pariglias, che ripropone la formula “Ethnodanza in Tour”, sarà venerdì 26a Carloforte, per uno degli appuntamenti dell’estate da più attesi nel cartellone estivo nell’Isola di San Pietro. Si inizia alle 21.30 in piazza Repubblica.

Sia a Maracalagonis che a Carloforte protagonisti di Is Pariglias – Ethnodanza in Tour saranno il gruppo Andanzas Ecuador (con i ballerini che saranno accompagnati dal gruppo musicale Indoamerica), il gruppo di danza popolare Szarkaláb della città rumena di Cluj-Napoca e che proporrà le tradizioni della minoranza ungherese della Transilvania, l’ensemble di danza Kostanay Zori e il complesso musicale Akzhelen provenienti dal Kazakistan, la Compania Integral de danzas especializadas de Bolivia di La Paz con i suoi frenetici ritmi sudamericani e i meravigliosi costumi, e i padroni di casa del Gruppo folk Città di Assemini.

Il festival Is Pariglias è organizzato dall’associazione culturale “Città di Assemini”, con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, degli assessorati regionali al Turismo e alla Pubblica Istruzione, in collaborazione con la Federazione Italiana Tradizioni Popolari, Iov Italia, i comuni di Maracalagonis, Assemini, Pula, Carloforte e Perdasdefogu e le Proloco di Pula e Perdasdefogu.

L'articolo Al via il festival folk Is Pariglias: appuntamento giovedì 25 luglio a Maracalagonis proviene da Casteddu On line.