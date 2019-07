Brevetto da paracadutisti per otto studenti del Mossa

Brevetto da paracadutisti per otto alunni del Mossa Il corso si è tenuto nell’istituto ed è stato curato dall’ A.N.P.D.I

Un gruppo di alunni dell’Istituto Tecnico ‘Lorenzo Mossa’ di Oristano ha appena conseguito il brevetto di abilitazione al lancio con paracadute. Otto ragazzi di cui cinque ragazze, hanno superato con successo tutti i test e per la prima volta in Sardegna hanno conseguito il brevetto di abilitazione al lancio con paracadute organizzato all’interno di una scuola.

“L’idea del corso”, spiega la Dirigente scolastica Marillina Meloni, “è stata degli stessi studenti, frequentanti gli indirizzi Trasporti e Logistica, opzione ‘Conduzione del mezzo aereo’ e Turismo, i quali spinti da uno spirito d’avventura e allo stesso tempo desiderosi di acquisire il prezioso brevetto che attribuisce un punteggio in più in fase concorsuale per l’accesso nelle FF.AA, hanno affrontato le complesse fasi di preparazione finalizzate al superamento dell’esame finale”.

“Fondamentale”, prosegue la Meloni, “è stato il contributo della Professoressa Tanina Morreale, che si è messa in contatto con il Presidente della Sezione di Cagliari dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia Par. Mario Sollai per organizzare l’attività”.

L’ A.N.P.D.I. è l’unica Associazione in Italia che in seguito a un intesa ufficiale con l’Amministrazione Difesa può organizzare per i propri soci uno specifico Corso di Paracadutismo e rilasciare, dopo l’effettuazione dei tre lanci, un’abilitazione distinta, ma simile al brevetto militare italiano di paracadutismo al lancio con paracadute con calotta emisferica ad apertura automatica (FdV).

Il ritmo del corso è stato serrato e pressante e numerose sono state le prove teoriche e pratiche (prove atletico-fisiche, test a scelta multipla e tecniche di atterraggio) che hanno consentito ai corsisti di acquisire la preparazione idonea al superamento degli esami finali.

Gli allievi hanno effettuato i lanci tra metà giugno e metà luglio a Serdiana, nella sede dell’Associazione Skydive Sardegna dove si trova la zona lancio e la zona operativa della Scuola di Paracadutismo Sardegna.

“Nella notte che ha preceduto i lanci”, conclude la Dirigente scolastica, è stata tanta l’emozione e l’entusiasmo, che ha tenuto i ragazzi svegli: uscita dall’aereo, conteggio, shock d’apertura, controllo calotta, giri di avvitamento, circuito da effettuare per l’atterraggio e capovolta. Il giorno del lancio gli istruttori e il personale della Scuola di Paracadutismo Sardegna hanno saputo sostenere l’emozione degli studenti tranquillizzandoli e supportandoli”.

Mercoledì, 24 luglio 2019

