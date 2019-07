La sua morte ha gettato tutta la comunità selargina in uno stato di choc e tristezza. Andrea Tiepido, il diciottenne morto ieri in seguito all’incidente tra la Smart della quale era passeggero e la Fiat Panda, in via delle Azalee, era molto conosciuto. Studente brillante, sportivo – la società sportiva Asd Futura Calcio Sales gli ha dedicato più di un post in ricordo -, la sua scomparsa non è, e ci mancherebbe altro, passata inosservata. Il dolore è ancora immenso tra i suoi amici ma anche tra chi, semplicemente, piange davanti alla morte di un giovane. E sul gruppo pubblico Facebook “Selargius” viene pubblicata, dal 27enne Edoardo S, una proposta: “In memoria del nostro amico Andrea, noi tutti abbiamo pensato di dedicargli un murale qui a Selargius. Visto che per noi è molto importante volevamo chiedere un contributo per aiutarci a realizzare questo piccolo pensiero in suo onore”. Il ragazzo invita tutti a iscriversi a un gruppo dedicato su WhatsApp o a contattarlo direttamente su Messenger. E le adesioni, nel giro di poche ore, sono già tante.

Ci sono i titolari di due pizzerie selargine che si dicono pronti a contribuire e”raccogliere i fondi, visto che Andrea è cresciuto nel nostro quartiere”, chi suggerisce di “trovare una attività commerciale che ospiti l’obolo, in modo che chi vuole ognuno metterà quello che vuole” e “in anonimo” e chi, tanti, chiedono informazioni su come sia possibile donare qualche euro.

L'articolo “Un murale a Selargius in memoria di Andrea Tiepido, aiutateci a realizzarlo” proviene da Casteddu On line.