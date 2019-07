Sardegna, al via da oggi le domande per Master and Back Alta Formazione

Una borsa di studio per pagare un master di eccellenza, le spese di vitto e di alloggio fino a un massimo di 12 mesi e quelle di viaggio andata e ritorno dall’Italia

Torna Master and Back e per i laureati sardi con meno di 36 anni si aprono nuove opportunità di crescita professionale e occupazionale.

Il bando è online sulla pagine dell’Aspal, l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e da oggi, mercoledì 24 luglio, si potrà fare domanda compilando l’apposito form.

I DETTAGLI

Master and Back è un programma finanziato con fondi POR – FSE che consente ai ragazzi sardi di frequentare master in università prestigiose permettendo loro di tornare in Sardegna con un grande bagaglio di conoscenze e competenze.

CHI PUÒ FARE DOMANDA

Possono fare domanda i giovani laureati sardi che non abbiano compiuto 36 anni (41 anni nel caso di persone disabili – art. 4 L. 104/92) alla data di pubblicazione dell’avviso e che, alla data dell’invio telematico: siano residenti in Sardegna continuativamente da almeno 10 anni, abbiano ottenuto l’ammissione incondizionata al master prescelto, abbiano un indicatore ISEE non superiore ai 56 mila euro, abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ai 100/110 o, in caso di voto inferiore a 100/110, ottenuto l’ammissione a un Master erogato da una delle prima 30 Università al mondo (classifica QS World University Ranking by Subject 2018).

MASTER

Possono partecipare al bando coloro il cui master ha avuto inizio o debba iniziare dopo il conseguimento della laurea (specialistica o a ciclo unico), oppure che sia iniziato l’1.09.2018 e che sia ancora in corso alla data di pubblicazione del bando, oppure che debba iniziare entro il 31.03.2020. I master si devono concludere entro il 31 gennaio 2023, avere una durata di 1500 ore e almeno nove mesi e/o prevedere 60 crediti formativi. Devono inoltre avere un obbligo di frequenza fuori Sardegna non inferiore a 5 giorni alla settimana. Alla data di presentazione della domanda, infine, i master non devono aver comunque superato il 50% delle ore complessive.

I master devono rilasciare il titolo finale di master universitario di secondo livello o, nel caso di master erogati da università estere, rilasciare il titolo finale di master universitario

DETTAGLI BORSA DI STUDIO

La borsa di studio prevede: il rimborso delle tasse universitarie fino a un massimo di 12 mila euro, l’erogazione di un importo forfettario mensile per le spese di vitto e alloggio fino a un massimo di 1000 euro al mese per 12 mesi consecutivi, il rimborso forfettario delle spese di viaggio una tantum. Tutti gli importi sono calcolati in base all’ISEE.

ESCLUSIONI

Non possono partecipare coloro che hanno già beneficiato dei programmi Master and Back e Talent Up o che beneficiano di altre misure finanziate con fondi comunitari, nazionali e regionali o di finanziamenti a fondo perduto o altri contributi a erogati dall’Università ospitante o da altri soggetti.

Non possono essere finanziati Master già conclusi al momento della pubblicazione dell’Avviso.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura e la compilazione del FORM ONLINE del sito internet della Regione Sardegna sezione Master and Back Alta Formazione: http://www.regione.sardegna.it/masterandback/alta_formazione/

SCADENZE

Sono previste due scadenze per rendere compatibili i tempi di apertura dell’avviso con quelli di selezione e di inizio dei percorsi formativi:

• dalle ore 10:00 del 24.07.2019 fino alle ore 12:00 del 26.09.2019

(importo dedicato 3 milioni di euro)

• dalle ore 10.00 del 29.10.2019 fino alle ore 12:00 del 29.01.2020

(importo dedicato 2,5 milioni di euro)

E’ possibile presentare solo una domanda.

Al termine dell’istruttoria curata dall’Aspal e della valutazione tecnica a cura di una Commissione di valutazione, sarà pubblicata una graduatoria per ciascuna scadenza.

MISURA

AVVISO PUBBLICO ALTA FORMAZIONE

P.O.R. FSE 2014.2020 Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione

Asse III – Istruzione e formazione

Obiettivo specifico 10.5

Azione 10.5.12 “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale”

INFO

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/avvisi/

http://www.regione.sardegna.it/masterandback/

email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Centri per l’impiego della Sardegna

Ufficio URP Aspal: Via Is Mirrionis 195 Cagliari – tel 070.6067039

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00

il martedì e il mercoledì anche dalle 16 alle 17.

L'articolo Sardegna, al via da oggi le domande per Master and Back Alta Formazione proviene da Casteddu On line.