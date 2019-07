Rafa Nadal è a Cagliari, il campione di tennis avvistato in via Sonnino

La Costa Smeralda? Bella, ma la Sardegna non si ferma certo a quello “spicchio” del nord. Lo sa bene Rafa Nadal, tennista spagnolo conosciuto in tutto il mondo per le sue imprese sportive: eccolo, infatti, a Cagliari, in pieno centro. Insieme a un gruppo di persone, probabilmente gli amici con i quali sta trascorrendo qualche giorno di relax nell’isola al centro del Mediterraneo, mentre sorride dopo aver pranzato in un ristorante di via Sonnino. Il menù? Lo confidano gli stessi ristoratori: pesce spada, un piattone di patatine fritte e una lattina di Coca Cola. Insomma, trionfo di quel pesce tanto caro alla Sardegna, per Nadal. Il tennista non si è negato ai tanti presenti che hanno voluto scattare un selfie ricordo insieme a lui. Come lo stesso titolare del ristorante: “The king of clay…è passato di qui!”, così si legge sul post di Facebook a corredo delle foto. In una, è chiaramente visibile l’autografo del numero due al mondo dell’Atp.

