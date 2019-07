Paura questa mattina in via Pirastu a Cagliari.

Intorno alle 10 alcune parti in marmo si sono staccate dalla facciata del Punto Enel Energia. Fortunatamente nessun passante si trovava nelle immediate vicinanze. Danni solo ad alcune auto in sosta lungo la strada.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili urbani.

Foto: Walter Carta

L'articolo Cagliari, pioggia di calcinacci in via Pirastu: intervengono i vigili urbani proviene da Casteddu On line.