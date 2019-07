Tappa a Paulilatino per la tournée estiva dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari

Nel magico scenario del Parco Archeologico di Santa Cristina, le musiche di Mendelssohn e Rossini

Uno scenario magico, carico di secoli e storia, per un concerto dedicato alle musiche di Mendelssohn e Rossini, due tra i massimi compositori di tutti i tempi.

Fa tappa al Parco Archeologico di Santa Cristina di Paulilatino la tournée estiva dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, diretta dal maestro Cristiano del Monte.

In programma nell’esibizione con inizio alle 21, Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sinfonia n°4 in la maggiore “Italiana” op.90 e Gioacchino Rossini – Tanchredi: sinfonia; La gazza ladra: sinfonia e Guillaume Tell: sinfonia.

I biglietti sono disponibili in vendita nella biglietteria del Parco, il giorno dello spettacolo, dalle 16 e in prevendita il giorno precedente allo spettacolo, dalle 10 alle 20.30.