Tragico incidente stradale sulla 131 Dcn, la vittima è un imprenditore di Cagliari

Si chiamava Guido Renes, aveva 49 anni e, da tanto tempo, aveva scelto Cagliari come sua “casa”. Nato a Potenza, nel capoluogo sardo faceva l’imprenditore. È lui la prima di una lunga serie di croci sulle strade sarde – cinque morti in 24 ore -: la Citroen C3 sulla quale stava viaggiando ieri sera poco prima delle ventuno insieme ad altre due persone, per cause che devono ancora essere chiarite, a poca distanza dalla galleria di Sedilo ha preso in pieno un cordolo, uscendo fuori strada e andando a sbattere violentemente contro un albero. L’impatto è stato fatale per Renes, mentre gli altri due occupanti della vettura sono stati trasportati, feriti, all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Inutili i soccorsi da parte degli uomini e le donne del 118 per l’imprenditore 49enne. A compiere tutti i rilievi del caso sono stati i carabinieri di Ghilarza.

