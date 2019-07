Cagliari, auto esce del parcheggio e colpisce una moto in corsa: ferito un centauro a Pirri

Incidente stradale in via Riva Villasanta tra una VW Polo e un motociclo Yamaha condotte entrambe da due venticinquenni di Cagliari. Il conducente dell’auto, parcheggiata sul lato destro di via Riva Villasanta, nell’immettersi nella via, non ha visto la moto che sopraggiungeva e si è scontrato con quest’ultima.

Il conducente della moto è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale S.S. Trinità con assegnato codice giallo mentre il conducente della Polo è rimasto illeso.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

