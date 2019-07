Sangue nelle strade del Cagliaritano: 4 morti in 12 ore. È una strage

Quello tra via Cinquini e via Stampante a Cagliari, in cui ha perso la vita un uomo è solo l’ultimo di una giornata da incubo per le strade sarde: 4 morti in 12 ore. Una vera e propria strage. Cominciata nella notte. Giorgio Perra, 42 anni, vede una pattuglia dei carabinieri a Quartu scappa, percorre a folle velocità tutta via San Benedetto al volante di un’Alfa Romeo priva di assicurazione, prima di andare a sbattere contro la rotonda di piazza San Benedetto. È il primo della serie.

Sempre nella notte a Settimo San Pietro è morto Felice Lianas, 47anni, del posto. Anche lui in fuga dai carabiniera. È a bordo di un TMAX 500 con un’altra persona, perde il controllo del mezzo e va a finire contro un muro: è morto sul colpo.

Andrea Tiepido, diciotto anni, di Selargius è invece la giovanissima vittima del terribile incidente avvenuto oggi tra via delle Azalee e via Pietro Nenni a Selargius a, a poca distanza dalla Strada statale 554.

Mentre Fabrizio Manno, classe 1967, pirrese, assistente sanitario al Brotzu è la vittima del tragico incidente di questo pomeriggio in via Cinquini.

