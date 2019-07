Incendio a Elmas elicottero in azione. L’elicottero della base di Pula è intervenuto dalle 16.37 per un incendio nel territorio del comune di Elmas all’incirca al km 8 della SS 130 in località Is Punteddus. Alle operazioni di spegnimento coordinate dal personale del Corpo Forestale della Stazione di Cagliari hanno partecipato anche due squadre dei Vigili del Fuoco di Cagliari e 4 squadre delle associazioni di volontariato di Assemini. L’evento si è chiuso alle 18.30 circa. L’entità della superfice percorsa è attualmente oggetto di valutazione.

Tanti gli incendi anche oggi in Sardegna. Alle ore 11.10 circa un incendio ha interessato sia l’agro del comune di Bortigali in località Binnori dove sono intervenuti 2 elicotteri leggeri del Corpo forestale. L’ incendio ha interessato in totale un’area di circa 9 ettari di superfice composta da pascoli, macchia bassa di cisto e alberatura sparsa di sughera. Fine intervento ore 18 circa.

Il secondo evento della giornata si è registrato in agro del comune di San Gavino Monreale: in fiamme circa 4 ettari di campi ed eucalipteti. Dalle ore 17.30 l’elicottero decollato della base di Villasalto è intervenuto su un incendio in agro del comune di Dolianova località Perda Farinazza.

L'articolo Fuoco e paura in Sardegna: incendi a Elmas e a Dolianova proviene da Casteddu On line.