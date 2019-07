Il Flag Pescando in onda su “Radio di Bordo” di Rai Radio 1

Il FLAG Pescando sarà ospite, nella puntata di domani, della trasmissione radiofonica Radio di Bordo, in onda in diretta su Rai Radio 1 alle ore 12:30.

“Da questo punto di vista”, continua il presidente, “ci sentiamo in perfetta sintonia con quanto ci richiede la redazione della trasmissione. Infatti il FLAG sta attuando una strategia in tale direzione in tre tempi. Una fase di sollecitazione culturale, animazione e promozione che ha come obiettivo promuovere il Flag, soprattutto all’interno della comunità di riferimento, diffonderne le finalità e condividere con il territorio una strategia di valorizzazione del settore Pesca”.

“Una seconda fase di supporto diretto ai beneficiari previsti dal Piano, ovvero i pescatori e le loro cooperative e/o consorzi e gli Enti Locali, attraverso formazione mirata gratuita per gli operatori e azioni specifiche di finanziamento. Le due Azioni di riferimento sono Abbellendo per gli EE.LL. e Aiutando per il sostegno al settore dell’Ittiturismo. Abbellendo mira a valorizzare e promuovere acnhe attraverso investimenti strutturali i luoghi della Pesca, per renderli più belli, funzionali e fruibili”.

“Infine, l’ultima fase, che è quella della costruzione delle reti strategiche di imprese, che consentano di restituire maggiore competitività al settore e al territorio nel suo complesso: tale fase sarà avviata a partire dall’autunno

2019. Una delle reti sarà quella degli ittiturismi: significa concentrare i sistemi di promozione e marketing, strutturare un’offerta di territorio, implementare progressivamente le differenti funzioni legate all’educazione ambientale e al turismo esperienziale”.

“Il percorso che abbiamo intrapreso”, conclude Murana, “sul tema della multifunzionalità ha un’alta valenza strategica per il futuro del comparto e per la sostenibilità delle nostre aziende.

La puntata sarà anche disponibile in podcast sul sito della trasmissione.

Martedì, 23 luglio 2019

