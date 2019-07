Nell’oristanese quattro eccellenze della gastronomia sarda

Importante riconoscimento agli esercizi di Oristano, Cuglieri, Cabras e Bosa

Il miglior riso, il miglior cioccolato, la miglior bottarga e i migliori dolci della Sardegna sono oristanesi. Il riso Ferrari di Oristano, la cioccolateria Masala di Cuglieri, i dolci della Pasticerria Castello Malaspina di Bosa e la bottarga Tharros Pesca di Cabras, sono infatti tra i vincitori, nella loro categoria, degli ultimi Sardinia Food Awards 2019.

Gli oscar delle eccellenze alimentari sarde, divisi in 15 categorie, sono stati consegnati a Pula recentemente rinnovata, alla presenza del nuovo assessore regionale all’agricoltura Gabriella Murgia, al nuovo sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e presentati da Donato Ala, ideatore e organizzatore dei Sardinia Food Awards.

Il premio Sardinia Food Awards, nasce per celebrare l’impegno e la competenza nel settore agroalimentare sardo, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo nel mercato estero.

Martedì, 23 luglio 2019

