Nandez al Cagliari, il saluto ai tifosi argentini: “Sarà la mia ultima partita col Boca”

“Oggi chiudo il mio ciclo nel Boca Juniors, uno dei migliori per non dire il migliore della mia carriera, non trovo le parole per ringraziare la società e i tifosi per l’amore che mi hanno dato. Lascio per il bene del club e saluto giocando per questi colori. Questa di Copa Libertadores sarà la mia ultima partita col Boca”.

Naithan Nandez saluta su facebook i tifosi del Boca. La sfida di giovedì (ore 2. 30 italiane) contro il Paranaense, gara d’andata degli ottavi di Copa Libertadores, sarà l’ultima partita del giocatore uruguayano con gli “xeneises”. Poi il volo per l’Italia e lo sbarco in Sardegna per aggregarsi ai nuovi compagni rossoblù. Il calciatore ha anche postato una foto che lo ritrae sotto lo stemma del Cagliari.

