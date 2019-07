Vasto incendio tra Elmas e Assemini, le fiamme avanzano verso la Ss 130

Vasto incendio tra il Comune di Elmas e quello di Assemini, il rogo è partito nelle campagne e si sta dirigendo verso la Strada statale 130. Le fiamme sono divampate, poco dopo le sedici, all’altezza del chilometro sei per arrivare sino al chilometro otto della Statale, andando a toccare anche la zona della pedemontana in direzione di Macchiareddu. In azione per domare il fuoco, oltre ai volontari, anche un elicottero.

