Cagnolino scomparso a Sant’Elia. Ricompensa per chi li riporta alla sua padrona “E’ scomparso il giorno 21 luglio da via Magellano quartiere Sant’Elia, chiunque lo vedesse mi contatti al n 347/9831451. Do una ricompensa di 500 euro il cane si chiama Birillo”.

L'articolo Cagliari, cagnolino scomparso a Sant’Elia: “500 euro di ricompensa a chi ritrova Birillo” proviene da Casteddu On line.