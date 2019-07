Ponte di Oloè, finalmente l’istanza di dissequestro: sarà riaperto e diventerà un collegamento sicuro

“La Giunta ha tenuto fede agli impegni presi cercando un punto di incontro e sollecitando efficacemente il completamento dei lavori. Il ponte di Oloè può ora tornare a essere un collegamento sicuro”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, a proposito dell’istanza di dissequestro presentata dalla Provincia di Nuoro.

“Abbiamo cercato, tutti insieme, di trovare una soluzione con l’obiettivo di accelerare i tempi per restituire alle comunità una infrastruttura importante come il ponte di Oloè – spiega l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Roberto Frongia – Oggi possiamo ritenerci soddisfatti, ma ancor di più lo saremo quando dal Tribunale arriverà il via libera alla riapertura dell’opera”.

“Anche tutti i passaggi necessari per la sicurezza sono stati espletati – è il commento del commissario straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu – Aspetteremo che la documentazione prodotta, finalizzata al dissequestro del ponte, venga esaminata nell’auspicio che nel più breve tempo possibile si possa riaprire al traffico la strada provinciale 46 con il ponte più sicuro, nell’interesse di tutta la comunità sarda”. Nella foto, il ponte distrutto dall’ultima alluvione dello scorso novembre.

