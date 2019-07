Cagliari, schianto fatale in via Cinquini: tragico addio a Fabrizio, ecco chi è la vittima

Cagliari, schianto fatale in via Cinquini: la vittima è un cagliaritano residente a Pirri, Fabrizio Manno di 52 anni, assistente sanitario al Brotzu. Ecco chi è l’uomo che ha perso la vita nel drammatico incidente di San Michele. Una Hyundai Atos da lui condotta, per cause non ancora precisate ed in fase di accertamento, mentre percorreva la via Cinquini con direzione via Is Cornalias, ha sbandato verso sinistra all’altezza della via Sampante urtando contro un palo della segnaletica verticale e ribaltandosi sul fianco destro. Il conducente è morto sul colpo. Il magistrato ha disposto la restituzione della salma ai famigliari. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge, che ha anche ricostituito la dinamica del drammatico incidente.

