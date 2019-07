“Ripristino dell’illuminazione pubblica in via del Redentore”. Il post su facebook è del sindaco di Monserrato Tomaso Locci. “Proseguo della programmata pulizia e lavaggio di strade, piazze e marciapiedi. Ringrazio il responsabile di Campidano Ambiente Salis come tutti gli operatori che, con ritrovato entusiasmo, donano il dovuto decoro alla nostra città.

Monserrato riparte anche da qui”.

L'articolo Locci: “Nuova illuminazione in via del Redentore e pulizia delle strade. Monserrato riparte” proviene da Casteddu On line.