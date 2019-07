Alessandra Zedda nominata vice presidente della Regione: prestigioso riconoscimento per l’Assessora al Lavoro. Oggi la comunicazione ufficiale di Solinas: la cagliaritana Alessandra Zedda sarà la numero due della Regione in Sardegna. Un traguardo importante per la rappresentante di Forza Italia, tra le più votate alle ultime elezioni regionali e già all’opera in un assessorato importante che ha appena rilanciato progetti come il Master and Back e Destinazione Lavoro. Per la Zedda, da oggi, un altro importante punto di partenza: vice presidente della giunta regionale.

