Pula, il Comune assume dodici operai per i cantieri: ecco le figure richieste

Ecco le figure richieste:

N. 6 BRACCIANTI AGRICOLI;

N. 1 GIARDINIERE QUALIFICATO;

N. 1 CAPO CANTIERE;

N. 1 OPERAIO QUALIFICATO AUTISTA PATENTE “C”;

N. 1 OPERAIO QUALIFICATO MOTOSEGHISTA;

N. 2 OPERAI QUALIFICATI MURATORI.

Le domande potranno essere inoltrate tramite PEC oppure consegnate a mano direttamente all’ufficio di collocamento di Assemini o nella sede di Pula in via XXIV maggio n.16 da oggi 23 LUGLIO sino al giorno 29 LUGLIO 2019 incluso.

Vi invito a consultare il BANDO per verificare se possedete i requisiti richiesti e a candidarvi, è un’ottima opportunità per chi è in cerca di un’occupazione.

Trovate moduli e tutte le informazioni utili sul nostro Sito Istituzionale

http://www.comune.pula.ca.it/index.php

