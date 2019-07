Si ribalta con l’auto all’incrocio, sangue a Cagliari: muore un 52enne di Pirri

È un 52enne di Pirri la vittima dell’incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Cinquini e via Sampante, nel rione cagliaritano di San Michle a Cagliari. All’arrivo dei Vigili del fuoco e dei soccorritori del 118, purtroppo, per il conducente non c’era più nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche la polizia Municipale per gli accertamenti e i classici rilievi di legge.

