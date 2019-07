Elmas, addio ai furbetti in auto sulla rotonda dell’aeroporto: arrivano i “vigili” della Sogaer

Il giorno 23 luglio 2019, alle ore 9:30, presso questa Prefettura, il Vice Prefetto Dr Ettore Businco, su incarico del Prefetto, ha presiednuto un incontro richiesto dal Dr Alberto Scanu, Amministratore Delegato SOGAER Spa, al quale hanno preso parte il Sindaco di Elmas, Antonio Ena, e il Dr Giulio Marongiu della Polizia stradale, finalizzato all’esame della situazione di pericolosità che si viene a creare in corrispondenza della grande rotatoria di accesso alle aree aeroportuali. Nel corso dell’incontro è stato confermato come il comportamento di molti automobilisti che, forse per eludere il pagamento della sosta all’interno dei parcheggi aeroportuali, sostano a lungo nella stessa rotatoria o nelle rampe di accesso alla stessa, generando situazioni di caos e di pericolo. Tali comportamenti creano, specie nelle ore serali, quando il traffico degli aerei in arrivo è maggiore e il sopraggiungere dell’oscurità mette ancora più a rischio la pubblica incolumità, situazioni di congestione e di pericolo, causa del verificarsi di incidenti stradali talvolta con feriti. Sono stati persino registrati incidenti dovuti all’attraversamento della rotatoria da parte di qualche viaggiatore con bagagli al seguito, diretto verso le auto parcheggiate abusivamente al suo interno. Nonostante l’intervento della polizia municipale di Elmas, che dall’inizio dell’anno ha contestato 290 infrazioni e proceduto alla rimozione di 40 autoveicoli, la situazione di criticità risulta perdurare. Per cercare di risolvere una situazione caotica, pericolosa e non più tollerabile, la SOGAER si è offerta di prendere in gestione la rotatoria e le vie contigue di immediato accesso al sedime aeroportuale, provvedendo ad autonomo controllo attraverso proprio personale munito di apposita qualifica e, a spese proprie, alla manutenzione della rotatoria e alla sua illuminazione. Il Comune di Elmas, trovandosi nell’impossibilità di gestire adeguatamente la rotatoria, considerate le scarse disponibilità finanziarie e di personale, si è dichiarato favorevole a una gestione temporanea della rotatoria da parte della Società SOGAER. Il medesimo Comune continuerà comunque ad assicurare sulla zona la vigilanza di competenza e a supportare in caso di necessità la Società SOGAER. A seguito dell’accordo raggiunto, i soggetti interessati provvederanno nel breve termine alla definizione dei dettagli tecnico–giuridici dell’intesa.

