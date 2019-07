Basket itinerante in 15 località sarde per promuovere lo sport per tutti

Il progetto di inclusione dell’Associazione persone down. Venerdì la presentazione

È in avvio a Oristano il progetto della Associazione Sportiva Dilettantistica Atletico AIPD dal titolo “Abbiamo fatto squadra: facciamo 21!”, promosso da Fondazione Vodafone Italia, all’interno del bando OSO – Ogni Sport Oltre, la comunità digitale che avvicina le persone con disabilità allo sport, perché lo sport sia davvero un’opportunità per tutti.

Il progetto promuove l’avviamento allo sport, la formazione di un Team di tecnici e educatori, la diffusione della cultura sportiva, attraverso un programma di basket itinerante che coinvolgerà 15 località del territorio sardo.

L’intero programma sarà presentato nel convegno di apertura, previsto per venerdì prossimo, 26 luglio, alle 10, all’hotel Mistral 2 di Oristano.

L’Atletico AIPD, che opera a Oristano dal 2012 proponendo attività sportive per persone con Sindrome di Down, guida il progetto con un partenariato che coinvolge ASD Azzurra basket Oristano, ASD Saab Terralba, ASD Aurora Basket Cagliari, Comune di Oristano, CONI federazione provinciale Oristano, FISDIR nazionale.

“Per noi sport e educazione hanno sempre camminato insieme” dice Francesco Redaelli, presidente dell’Atletico AIPD, “nello sport i ragazzi con sindrome di Down hanno scoperto valori, imparato a essere squadra, fatto nuovi apprendimenti, accresciuto le loro autonomie: sono diventati adulti. Oggi non è possibile scindere lo sport dalla sua rilevanza pedagogica. Da qui l’idea del progetto: gli atleti con sindrome di Down, campioni del mondo di basket C21, possono osare un passo in più, e da atleti, diventare educatori; da beneficiari, promotori del basket C21”.