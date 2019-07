Tragedia a Selargius, scontro tra auto in via delle Azalee: muore un 18enne

Incidente mortale a Selargius in via delle Azalee, all’incrocio con via Pietro Nenni, all’uscita per la Strada statale 554. Per cause ancora da chiarire, una Smart e una Fiat Panda si sono scontrate, e la prima è finita ribaltata. Il passeggero a bordo, un diciottenne di Selargius, ha purtroppo perso la vita nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco e dei soccorritori del 118. Non si hanno al momento notizie sullo stato di salute del conducente. I pompieri hanno già messo in sicurezza i veicoli coinvolti e la strada. Sul posto anche la polizia Municipale di Selargius per gli accertamenti e i rilievi di legge.

