Controlli a tappeto della polizia nelle case vacanze: una denuncia

Con la stagione estiva che entra nel vivo, sono partiti anche nell’oristanese i controlli nelle strutture ricettive contro l’abusivismo, disposti dal questore di Oristano, Giusy Stellino.

I servizi di polizia, svolti dal personale della divisione Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione, con la collaborazione di personale dell’Ispettorato del Lavoro, hanno portato alla denuncia del titolare di una casa vacanze che non ha comunicato la presenza dei suoi ospiti e neanche stipulato un regolare contratto di lavoro con il personale impiegato nella struttura.

Nello specifico le verifiche riguardano la trasmissione delle generalità delle persone ospitate alla questura attraverso il portale “Alloggiati Web” della Polizia di Stato e la corrispondenza tra le liste delle strutture autorizzate e quelle pubblicizzate su internet, effettuata mediante appositi controlli incrociati.

Gli operatori impegnati nei controlli procedono anche al vaglio delle autorizzazioni amministrative richieste per la somministrazione e preparazione di alimenti o bevande.

“L’attività”, spiegano dalla questura di Oristano, “è scaturita dalla necessità di dare attuazione al decreto sicurezza del 04.10.2018 nr. 113, che ha esteso a tutti gli affitti e subaffitti brevi, le locazioni inferiori ai 30 giorni l’obbligo del padrone di casa di comunicare entro le 24 ore dall’arrivo alla Questura le generalità dei propri inquilini, previsto fino a poco tempo fa, solo per gli affitti brevi solo in caso di ospiti extracomunitari”.

Tra le finalità dei controlli, il contrasto all’abusivismo e la repressione di condotta illecite da parte dei proprietari o conduttori di case, appartamenti e stanze che, non dichiarando i propri ospiti e non denunciando i propri indebiti introiti, affitta a prezzi concorrenziali, facendo perdere così ricavi essenziali a chi da anni opera nel rispetto della legalità e secondo le regole del mercato.

Chi elude le norme, può andare incontro all’arresto fino a 3 mesi o a una multa fino a 206 euro, come previsto dall’articolo 17 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza.

Martedì, 23 luglio 2019

