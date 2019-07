A Baratili in scena una grande festa del folklore Con la rassegna promossa dal Gruppo folk Santu Pedru e Femmiasa de Campidanu

È stata una grande festa del folklore quella celebrata sabato a Baratili. Tanto pubblico e le tradizioni della Sardegna hanno caratterizzato la 2° rassegna regionale del folklore, promossa dall’associazione culturale Gruppo folk Santu Pedru e Femmiasa de Campidanu del paese, con il patrocinio del Comune di Baratili e in collaborazione con il Comitato permanenete Santu Pedru

Tanti applausi per i balli proposti sul palco dal gruppo folk Santa Vittoria di Serri, il gruppo mini folk Pro loco di Samugheo, il gruppo folk Pro loco Santa Maria della Neve di Senorbì, il gruppo folk Lunamatrona, il gruppo folk Monte Arana di Bonannaro, il gruppo folk tradizioni popolari di Oritacesus, il gruppo filk arcidanese massaieddas de campidanu con la voce di Francesco Fais di San Nicolò d’Arcidano, il gruppo folk di Ruinas, il gruppo folk S. Ciriaco di Terralca, il gruppo folk Pro loco saludos di Nuoro e dei padroni di casa: il gruppo folk Santu Pedru e Femmiasa de Campidanu di Baratili San Pietro.

Grande apprezzamento anche per la sfilata per le vie del paese, alla quale hanno preso parte anche le maschere S’Urtzu e Is sonaggios di Ortueri, Janas e Amayomanaus di Ilbono e gli antichi abitanti di Tzur di Santa Giusta, che hanno proposto una rievocazione storica del periodo nuragico.

Per il gran finale, tutti in piazza a ballare il ballo sardo.