L’Europa dei nazionalismi in un libro per ragazzi: presentazione all’Unla di Oristano

Con uno degli autori. Continua la rassegna M.U.R.I.

Settimo appuntamento al Centro Servizi Culturali, con la rassegna estiva M.U.R.I. Nel giardino del Centro, la presentazione del libro Fiume Europa di Andrea Atzori e Andrea Pau, edito da Einaudi Ragazzi.

Questa sera, alle 21, dialogheranno con Andrea Pau Roberta Balestrucci, operatrice culturale e scrittrice, e Giancarlo Zoccheddu, direttore del Centro Servizi Culturali UNLA di Macomer.

Il libro. Erano in sei, sei ragazzi in un mondo stravolto. Un mondo che si è sgretolato sotto i loro occhi, quando i nazionalismi si sono inaspriti, i confini sono diventati muri. L’Europa intera è finita. Per loro quel Convitto in Svizzera doveva essere un rifugio, ma è diventato una condanna. Quando tutti quanti, i professori e gli altri ragazzi, sono scappati, hanno promesso che qualcuno sarebbe tornato a prenderli. Ma non è tornato nessuno. Quattro lunghi anni. Hanno imparato a sopravvivere con quel che avevano e che riuscivano a procurarsi. Adesso che uno di loro è stato brutalmente ucciso, i cinque sopravvissuti sanno che è il momento di andare via. Ma dove? Un viaggio attraverso un mondo desolato, alla ricerca di una speranza. La speranza che l’Europa possa risorgere dalle proprie ceneri.